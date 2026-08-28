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НовостиПроисшествия28 августа 2026 12:00

В Курске в пруду утонул грузовик с водителем

Мужчина не смог выбраться из кабины и погиб
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

В Курске водитель грузовика случайно заехал в пруд и утонул. Инцидент произошел 27 августа. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Курской области.

66-летний мужчина работал на грузовом автомобиле на участке возле дома по улице Нижний План. Не справившись с управлением, он заехал в находившийся поблизости пруд.

- Мужчина не смог выбраться из автомобиля, в результате чего скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.