В Курской области из-за удара ВСУ без света остались 2 тысячи жителей

В Курской области ВСУ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе, часть жителей осталась без света. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
- Без электроснабжения остались три населенных пункта - Любостань, Кукуй, Большое Солдатское, - говорится в сообщении главы Курской области.
Уточняется, что на данный момент обесточены 750 домов, в которых живут почти 2 тысячи потребителей.
В результате удара никто не пострадал. Восстановительные работы планируется начать после нормализации оперативной обстановки.