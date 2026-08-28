В Курской области из-за удара ВСУ без света остались 2 тысячи жителей

Фото из архива КП

В Курской области ВСУ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе, часть жителей осталась без света. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- Без электроснабжения остались три населенных пункта - Любостань, Кукуй, Большое Солдатское, - говорится в сообщении главы Курской области.

Уточняется, что на данный момент обесточены 750 домов, в которых живут почти 2 тысячи потребителей.

В результате удара никто не пострадал. Восстановительные работы планируется начать после нормализации оперативной обстановки.