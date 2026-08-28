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НовостиПроисшествия28 августа 2026 9:36

15-летний курянин угнал мопед и спрятал его в заброшенном доме

Уголовное дело в отношении подростка рассмотрит суд
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в угоне мопеда.

27 сентября 2025 года молодой человек забрался в гараж жителя села Орехово Касторенского района и увел мопед.

- Подросток поехал в соседнее село, где оставил мопед в заброшенном доме, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Юный курянин признал вину. Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.