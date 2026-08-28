15-летний курянин угнал мопед и спрятал его в заброшенном доме

Фото СУ СК РФ по Курской области

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в угоне мопеда.

27 сентября 2025 года молодой человек забрался в гараж жителя села Орехово Касторенского района и увел мопед.

- Подросток поехал в соседнее село, где оставил мопед в заброшенном доме, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Юный курянин признал вину. Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.