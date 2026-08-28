В Курске при столкновении двух иномарок пострадал мужчина

Фото из архива КП

В Курске мужчина пострадал в аварии на улице Овечкина. ДТП зафиксировано днем 27 августа в районе дома №69.

Автомобиль «Ниссан Х-Трэйл» под управлением 72-летней женщины-водителя двигался со стороны улицы Н. Луговой в направлении улицы Литовской. Он врезался в автомобиль «Тойота РАВ 4», которым управлял 38-летний мужчина, ехавший по улице Малиновой в сторону 1-й Кожевенной.

- Пассажир автомобиля «Ниссан» 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.