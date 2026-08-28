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НовостиОбщество28 августа 2026 7:32

Под Курском завершился ремонт моста через реку Большая Курица

Сооружение введено в эксплуатацию
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Курской области

Фото правительства Курской области

В Курском районе завершен ремонт моста через реку Большая Курица. Протяженность сооружения - 42 метра.

Специалисты полностью обновили ключевые элементы, отремонтировали балки пролетного строения, заменили резиновые опорные части, уложили новое мостовое полотно из монолитного бетона, устроили гидроизоляцию и дренажную систему.

- Кроме того, здесь обустроили пешеходную зону, установили новое перильное и барьерное ограждения, сделали лестничные сходы, - рассказали в правительстве Курской области.

Объект прошел приемку и был осмотрен рабочей и приемочной комиссиями. В настоящее время сооружение введено в эксплуатацию.