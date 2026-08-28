ВСУ нанесли удары по четырем муниципалитетам Курской области

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 137 украинских беспилотников различного типа. Артиллерию по отселенным районам применена пять раз. Зафиксированы четыре атаки беспилотников с помощью взрывных устройств. Об этом в своей сводке рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атак ВСУ на слободу Белую Беловского района пострадали шесть человек, - говорится в сообщении главы Курской области.

Кроме того, в слободе повреждены фасад, крыша и остекление магазина. В хуторе Пенский уничтожена машина.

В селе Иванино Курчатовского района повреждения получило ограждение вышки сотовой связи.

В деревне Кекино Глушковского района повреждены крыша частного дома и две хозпостройки.

В селе Коренское Рыльского района загорелся частный дом.