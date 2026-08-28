Курянин согласился продлить договор сотовой связи и лишился 176 тысяч рублей

Фото из архива КП

Житель Курской области стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонила якобы сотрудница сотового оператора, она сообщила о необходимости продлить договор и попросила продиктовать код из СМС. После этого с потерпевшим связался якобы сотрудник Роскомнадзора, сообщивший о том, что предыдущий звонок поступил от мошенников.

Затем мужчину убедили в том, что его аккаунт на Госуслугах взломан и от его имени поданы заявки на получение кредитов. Наконец курянина стали обвинять в финансировании террористических организаций и потребовали перевести сбережения на указанные счета, чтобы «заморозить» их.

- Мужчина выполнил требование и отправил 176 тысяч рублей. Лишь при повторном требовании очередного перевода он осознал, что имеет дело с мошенниками, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.