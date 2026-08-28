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НовостиПроисшествия28 августа 2026 6:00

Курянин согласился продлить договор сотовой связи и лишился 176 тысяч рублей

Мужчину запугали уголовным преследованием за финансирование террористов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Житель Курской области стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонила якобы сотрудница сотового оператора, она сообщила о необходимости продлить договор и попросила продиктовать код из СМС. После этого с потерпевшим связался якобы сотрудник Роскомнадзора, сообщивший о том, что предыдущий звонок поступил от мошенников.

Затем мужчину убедили в том, что его аккаунт на Госуслугах взломан и от его имени поданы заявки на получение кредитов. Наконец курянина стали обвинять в финансировании террористических организаций и потребовали перевести сбережения на указанные счета, чтобы «заморозить» их.

- Мужчина выполнил требование и отправил 176 тысяч рублей. Лишь при повторном требовании очередного перевода он осознал, что имеет дело с мошенниками, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.