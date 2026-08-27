Курянин, получив по лицу в ресто-баре, через суд попытался вернуть деньги за испорченный ужин

Фото из архива КП

Житель Курска потребовал компенсацию у ресто-бара, где произошла драка с его участием. В сентябре 2025 года у курянина произошел конфликт с незнакомцем в одном из заведений областного центра. Вечер закончился разбитыми губами и носом.

- Истец получил телесные повреждения в виде рассечения губы и закрытого перелома носа, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В настоящее время в отношении оппонента пострадавшего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Однако этого ему показалось мало, поэтому пострадавший обратился к мировому судье судебного участка № 6 Сеймского округа города Курска, требуя защитить его права как потребителя. Мужчина просил взыскать с ресто-бара деньги, которые заплатил по счету, и компенсацию морального вреда.

Однако во время рассмотрения гражданского дела выяснилось, что услуги мужчине были оказаны в полном объеме и претензий к подаче и вкусу блюд у него нет. Что касается всего остального, то бар не может нести ответственность за разбитое лицо посетителя, так как им были предприняты все меры по обеспечению его безопасности.

По иску мужчине было отказано. Курянин подал апелляционную жалобу, однако решение мирового судьи было остановлено без изменения.