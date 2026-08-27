23-летний курянин, устроивший смертельное ДТП под воздействием наркотиков, отправится в колонию

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Курчатовским городским судом вынесен приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения.

В марте 2026 года 23-летний молодой человек сел за руль автомобиля «Лада Ларгус» после употребления марихуаны. С ним в машине на переднем пассажирском сидении находился его знакомый. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с бронетранспортером «БТР-82А».

- «Лада» была отброшена в кювет и получила значительные технические повреждения, пассажир данного автомобиля скончался до приезда скорой помощи, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Молодой человек не признал вину, однако суд приговорил его к 6 годам колонии-поселения и лишил прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, ему придется выплатить компенсацию морального вреда - 850 тысяч рублей - в пользу бабушки погибшего.