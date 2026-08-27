В Курске «Шевроле Нива» сбила женщину на пешеходном переходе

Фото из архива КП

В Курске «Шевроле Нива» сбила женщину днем 26 августа. ДТП произошло в районе дома №4 по улице Добролюбова.

71-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал со стороны улицы В. Луговая в направлении улицы Красной Армии и сбил 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- Женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

В тот же день аналогичное происшествие зафиксировано на улице Строителей в Курчатове.

34-летний водитель автомобиля «Опель Омега», двигаясь задним ходом, сбил 36-летнего пешехода, а потом врезался в стоящий автомобиль «Форд Фокус». Пешеход попал в больницу.