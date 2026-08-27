Украинский беспилотник атаковал здание пекарни в слободе Белой, ранены шесть человек

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Днем 27 августа вражеский дрон нанес удар по зданию в слободе Белой, где расположены пекарня и магазин. В момент атаки внутри находились люди. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- В результате атаки пострадали пять женщин и один мужчина, - рассказал глава региона.

У четырех женщин диагностированы травмы головы, у одной - слепое осколочное правого бедра и сквозное осколочное ранение левого бедра. У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В настоящее время раненые доставлены в больницу. Для дальнейшего лечения их планируется перевезти в Курск.

Уточняется, что у здания повреждены фасад, крыша и остекление.