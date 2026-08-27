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НовостиПроисшествия27 августа 2026 10:30

Курянка, во всеуслышание обругавшая свою знакомую, заплатит штраф

Потерпевшая обратилась в прокуратуру с жалобой
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Щигровскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Она пожаловалась на оскорбившую ее знакомую.

Как выяснилось, инцидент произошел в мае 2026 года из-за неприязненных отношений между женщинами.

- Знакомая, находясь в общественном месте, из окна автомобиля выкрикнула в адрес заявительницы оскорбительное выражение, - рассказали в Щигровской межрайонной прокуратуре.

Прокурор возбудил в отношении женщины дело об оскорблении.

Мировой судья оштрафовали жительницу города Щигры на 3 тысячи рублей.