Курянка, во всеуслышание обругавшая свою знакомую, заплатит штраф

Фото из архива КП

В Щигровскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Она пожаловалась на оскорбившую ее знакомую.

Как выяснилось, инцидент произошел в мае 2026 года из-за неприязненных отношений между женщинами.

- Знакомая, находясь в общественном месте, из окна автомобиля выкрикнула в адрес заявительницы оскорбительное выражение, - рассказали в Щигровской межрайонной прокуратуре.

Прокурор возбудил в отношении женщины дело об оскорблении.

Мировой судья оштрафовали жительницу города Щигры на 3 тысячи рублей.