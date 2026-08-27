В Курской области клещевым боррелиозом заразились шесть человек

Фото из архива КП

В медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 1611 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 606 детей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Курской области.

Чаще всего в текущем сезоне нападения происходили на придомовых территориях, дачных участках или на природе.

В 2026 году в Курской области зарегистрировано 39 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Шесть из них зафиксированы за прошедшую неделю.

- Патогенные бактерии обнаружены в 405 экземплярах, что составило 19,4% от всех исследованных клещей, из них в 308 экземплярах обнаружены боррелии, в 95 - анаплазмы, в 2 - эрлихии, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Курской области.

В ведомстве уточнили, что на 26 августа площадь акарицидных обработок составляет 696,9 га.