В Курске подросток жестоко расправился с собственной матерью

Фото из архива КП

Промышленным районным судом Курска избрана мера пресечения подростку, обвиняемому в убийстве собственной матери.

По версии следствия, 24 августа 2026 года 17-летний парень поругался с 62-летней матерью в квартире на улице Ольшанского в Курске.

- Подросток умышленно причинил потерпевшей множественные телесные повреждения с использованием колюще-режущих и ударного предметов, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Женщина скончалась от полученных травм.

25 августа молодому человеку было предъявлено обвинение в убийстве. Он не отрицает свою вину.

По ходатайству следствия суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.