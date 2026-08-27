В Курской области ВСУ атаковали ЛЭП, дома и машины

С 9.00 26 августа до 9.00 27 августа над территорией Курской области сбито 165 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерия применена по отселенным районам 49 раз. Зафиксировано 12 атак при помощи взрывных, сброшенных с беспилотников. Четверо мирных жителей пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
- На автомобильной дороге Рыльского района ранена женщина, в слободе Белой Беловского района - двое мужчин и женщина, - рассказал глава Курской области.
В Курчатовском районе при падении обломков повреждена ЛЭП. На данный момент электроснабжение восстановлено.
В поселке Песчанский и слободе Белой Беловского района повреждены две машины.
В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждения получили четыре грузовика и фасад здания мастерской.
В селе Дурово Рыльского района зафиксированы повреждения кровли, фасада и окна дома.