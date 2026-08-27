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НовостиПроисшествия27 августа 2026 6:00

Курянин напал с ножом на двоих мужчин на берегу водоема

Ссора произошла после употребления спиртного
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокурором Золотухинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством.

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемый отдыхал с приятелем на берегу водоема. После употребления алкоголя он поругался с 33-летним мужчиной.

- Обвиняемый, демонстрируя нож, высказал в адрес мужчины угрозу убийством, после чего нанес ему три удара ножом в область туловища и конечности, - рассказали в прокуратуре Золотухинского района.

Потерпевший получил легкие травмы.

Знакомый потерпевшего попытался остановить обвиняемого и получил удар ножом в живот, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.