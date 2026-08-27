Курянин напал с ножом на двоих мужчин на берегу водоема

Прокурором Золотухинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством.
По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемый отдыхал с приятелем на берегу водоема. После употребления алкоголя он поругался с 33-летним мужчиной.
- Обвиняемый, демонстрируя нож, высказал в адрес мужчины угрозу убийством, после чего нанес ему три удара ножом в область туловища и конечности, - рассказали в прокуратуре Золотухинского района.
Потерпевший получил легкие травмы.
Знакомый потерпевшего попытался остановить обвиняемого и получил удар ножом в живот, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.