Жители Курской области могут пройти бесплатное переобучение

В Курской области продолжается реализация федерального проекта «Активные меры содействия занятости». С начала 2026 года более 500 жителей региона уже воспользовались правом на бесплатное обучение, что помогло им найти работу или запустить собственный бизнес, рассказали в правительстве региона.

Программа охватывает широкий спектр востребованных направлений: от IT-технологий, нейросетей и управления беспилотными системами до медицины, строительства и дизайна.

Право на бесплатное обучение имеют:

граждане в возрасте 50 лет и старше;

родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

безработные;

молодежь, в том числе студенты выпускных курсов;

ветераны боевых действий;

лица с инвалидностью.

Для участия необходимо подать заявку на портале «Работа в России» и пройти профориентацию в ближайшем кадровом центре. По завершении обучения выпускникам выдаются документы установленного образца (дипломы или удостоверения). Обращаем внимание, что участие в проекте возможно однократно.