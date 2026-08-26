Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 августа 2026 12:59

Жители Курской области могут пройти бесплатное переобучение

В 2026 году доступны несколько направлений
Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается реализация федерального проекта «Активные меры содействия занятости». С начала 2026 года более 500 жителей региона уже воспользовались правом на бесплатное обучение, что помогло им найти работу или запустить собственный бизнес, рассказали в правительстве региона.

Программа охватывает широкий спектр востребованных направлений: от IT-технологий, нейросетей и управления беспилотными системами до медицины, строительства и дизайна.

Право на бесплатное обучение имеют:

граждане в возрасте 50 лет и старше;

родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

безработные;

молодежь, в том числе студенты выпускных курсов;

ветераны боевых действий;

лица с инвалидностью.

Для участия необходимо подать заявку на портале «Работа в России» и пройти профориентацию в ближайшем кадровом центре. По завершении обучения выпускникам выдаются документы установленного образца (дипломы или удостоверения). Обращаем внимание, что участие в проекте возможно однократно.