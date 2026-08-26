В Курске открылась фотовыставка ко Дню города

В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась персональная выставка фотографа Максима Пономарева. Экспозиция проходит в рамках проекта «Библиогалерея» и приурочена ко Дню города.

Максим Пономарев — уроженец Фатежа. Для него Курск стал главным источником вдохновения. На выставке представлено более 40 работ: от строгой черно-белой графики, подчеркивающей формы и фактуры, до ярких цветных кадров, передающих атмосферу городских улиц. В объективе автора — архитектура, памятники, природные мотивы и живые детали повседневности.

Как рассказали в мэрии Курска, дополнением к выставке станет книжно-иллюстративная экспозиция «Курск: страницы истории» из фондов городских библиотек.