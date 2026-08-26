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НовостиОбщество26 августа 2026 8:36

26 августа в Курской области будет до +25

Осадков нет в прогнозе
Ольга ДАНИЛОВА
Днем в регионе будет тепло

Днем в регионе будет тепло

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 августа в Курской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, днем 8–13 метров в секунду. Температурный фон составит +20...+25° днем. Метеорологическая дальность видимости будет от 3 до 7 километров.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. На юге области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

По данным ГУ МЧС региона, в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом инфраструктуры (аварии на ЛЭП и объектах жизнеобеспечения), ростом числа ДТП и угрозой взрывов бытового газа.