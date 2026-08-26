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НовостиПолитика26 августа 2026 6:47

В результате атак ВСУ под Курском повреждены школа и автомобили

За сутки над регионом сбили 205 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется напряженная обстановка

В регионе сохраняется напряженная обстановка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 25 августа до 09:00 26 августа, в Курской области сбито 205 беспилотников ВСУ различного типа. 117 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Илек Беловского района Курской области повреждены фасад, окна, крыша недействующей школы.

В приграничном селе Малогнеушево Рыльского района повреждены два автомобиля, сообщил оперштаб региона.