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НовостиОбщество26 августа 2026 9:16

В Курске родителей приглашают на бесплатный мастер-класс «Эмоциональный интеллект ребенка»

В центре «Спектр» пройдет встреча с неврологом и педагогом-психологом
Светлана ВОЛКОВА
Встреча пройдет накануне нового учебного года

Встреча пройдет накануне нового учебного года

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 августа в 18:00 в молодежном центре «Спектр» пройдет встреча с экспертами: психологом, неврологом и педагогом-психологом. Об этом сообщает администрация Курска.

В формате живого диалога специалисты расскажут, как распознавать эмоции ребенка, справляться с собственным стрессом и выстраивать доверительные отношения в семье.

Программа встречи:

Техники саморегуляции для родителей.

Разбор «сигналов» детского поведения.

Алгоритмы действий в кризисных ситуациях.

Мастер-класс будет полезен родителям детей любого возраста.

Участие бесплатное, но требуется предварительная запись:

АИС «Молодежь России»

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Центр расположен в Курске на улице Хуторской 128.