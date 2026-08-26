В Курске родителей приглашают на бесплатный мастер-класс «Эмоциональный интеллект ребенка»

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
28 августа в 18:00 в молодежном центре «Спектр» пройдет встреча с экспертами: психологом, неврологом и педагогом-психологом. Об этом сообщает администрация Курска.
В формате живого диалога специалисты расскажут, как распознавать эмоции ребенка, справляться с собственным стрессом и выстраивать доверительные отношения в семье.
Программа встречи:
Техники саморегуляции для родителей.
Разбор «сигналов» детского поведения.
Алгоритмы действий в кризисных ситуациях.
Мастер-класс будет полезен родителям детей любого возраста.
Участие бесплатное, но требуется предварительная запись:
АИС «Молодежь России»
Yandex Forms
Центр расположен в Курске на улице Хуторской 128.