Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт26 августа 2026 5:54

26 августа в Курске на Ермошкином озере можно сыграть в волейбол

Игра стартует в 10.00
Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершается марафон проекта «Спорт — формула жизни».

Любителей активного отдыха 26 августа могут на пляже на Ермошкином озере сыграть в волейбол.

Матч начнется в 10:00. Эта игра станет финальной точкой этой молодежной акции «Спорт — формула жизни». Она пройдет она в формате 4×4, сообщили в мэрии Курска. Это замечательный способ провести время с друзьями, а также получить заряд бодрости и насладиться последними теплыми днями уходящего лета.

Регистрация команд пройдет прямо на месте проведения игр.