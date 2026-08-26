26 августа в Курске на Ермошкином озере можно сыграть в волейбол

В Курске завершается марафон проекта «Спорт — формула жизни».

Любителей активного отдыха 26 августа могут на пляже на Ермошкином озере сыграть в волейбол.

Матч начнется в 10:00. Эта игра станет финальной точкой этой молодежной акции «Спорт — формула жизни». Она пройдет она в формате 4×4, сообщили в мэрии Курска. Это замечательный способ провести время с друзьями, а также получить заряд бодрости и насладиться последними теплыми днями уходящего лета.

Регистрация команд пройдет прямо на месте проведения игр.