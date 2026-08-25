Житель Курска стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги

Мужчина перевел 22, 5 тысячи рублей, но у него потребовали еще и "страховку" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратился 30-летний курянин. Мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. В ходе переписки «менеджеры» убедили его внести предоплату в размере 22 500 рублей, пополнив баланс указанных ими мобильных номеров.

На этом вымогательство не закончилось: злоумышленники потребовали оплатить «страховку» и другие вымышленные услуги. Когда мужчина отказался платить и потребовал вернуть деньги, в его адрес посыпались угрозы. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в правоохранительные органы, рассказали в УМВД региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомцам и не доверяйте сомнительным предложениям в сети.