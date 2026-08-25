В Курске подростка подозревают в убийстве матери

В полиции сообщили, что есть основания подозревать подростка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тело женщины нашли в квартире на улице Ольшанского. Его обнаружила дочь погибшей. По информации, полученной оперативными сотрудниками УМВД, к убийству, возможно, причастен сын женщины, сообщили в полиции. У него с матерью неоднократно возникали конфликты.

Полицейские установили маршрут передвижения подростка. С помощью камер видеонаблюдения они отследили передвижение подростка от места преступления до точки, где его и задержали.

Парня обнаружили на чердаке в доме на улице Интернациональной в Железнодорожном округе Курска. Его доставили в полицию и передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.