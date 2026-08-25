Курянка спустя пять лет отсудила деньги за отмену концерта

Женщина потребовала свои деньги назад только спустя почти четыре года Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Курска отсудила у организатора несостоявшегося концерта итальянской рок-группы неустойку и компенсацию морального вреда.

В сентябре 2021 года женщина приобрела через сервис билеты на концерт стоимостью 5500 рублей и оплатила сервисный сбор в 550 рублей. Мероприятие не состоялось из-за ковидных ограничений, новую дату организаторы не назначили, а деньги за билеты не вернули.

В 2025 году покупательница направила претензию в адрес сервиса, но ответа не получила. Летом 2026 года она обратилась в суд. Истица потребовала вернуть стоимость билетов и сервисный сбор, а также взыскать с организатора неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф.

В ходе разбирательства стоимость билетов была возвращена. Ответчик в суде доказал, что выполнили свои обязательства по бронированию, а ответственность за отмену концерта несет организатор. В итоге суд встал на сторону сервиса и отказал в требованиях к нему.

С ООО в пользу истицы взыскано 7 000 рублей: 4 000 рублей неустойки, 1 000 рублей компенсации морального вреда и 2 000 рублей штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу.