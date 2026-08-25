В Курской области "скорая" врезалась в автопоезд

Водитель получил срок в колонии-поселении Фото: Из архива КП..

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против водителя автомобиля скорой медицинской помощи. Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

ДТП произошло в сентябре 2025 года. Утром водитель "сокрой" перевозил пациента. При проезде перекрестка автомобиль "скорой" с включенным проблесковым маячком синего цвета выехал на красный свет.

При этом специальный звуковой сигнал заранее включен не был, а водитель не убедился в том, что ему уступают ему дорогу и дальнейшее движение безопасно, сообщили в прокуратуре.

В результате "скорая" врезалась в автопоезд, который ехал через перекресток на зеленый свет светофора. Находившиеся в салоне скорой помощи фельдшер погиб, пациент пострадал, ему причинен тяжкий вред.

Суд дал водителю четыре года в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.