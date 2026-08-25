В Курске пенсионер отсудил полмиллиона рублей за упавшую на него дверь

Мужчина отсудил компенсацию спустя почти два года Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске пенсионер отсудил компенсацию морального вреда и утраченного заработка за упавшую на него металлическую дверь.

ЧП произошло еще в декабре 2024 года. Мужчина направился в почтовое отделение, чтобы оплатить там коммунальные услуги. При входе в здание почты металлическая дверь сорвалась с петель и упала на него.

В результате пенсионер получил травму ноги, которая по заключению эксперта квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшему потребовались операция и последующее лечение. Более трех месяцев он был на больничном.

Суд взыскал с собственника здания в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и недополученный заработок в размере почти 105 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.