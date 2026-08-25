В Курске откроется выставка детских работ «На гребне волны»

Посетить выставку можно с 25 августа по 25 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 августа в 17:00 в Культурном центре им. П. А. Михина состоится открытие выставки студии «Спектр» — «На гребне волны».

В экспозицию вошли более 20 живописных полотен, созданных юными художниками. Ребята мастерски передали многоликий характер моря: от безмятежной глади и золотистых закатов до драматичных штормов. Большинство картин написано маслом — сложным, но невероятно выразительным материалом.

Помимо живописи, гостей ждет книжно-иллюстративная выставка «Мастера морской стихии», посвященная знаменитым художникам-маринистам. Атмосферу вечера дополнит живая музыка в исполнении талантливой молодежи Курска.

Выставка продлится до 25 сентября.