В Курске пройдет фестиваль «Дорогами Победы»

С 28 по 30 августа в Курске состоится спортивно-патриотический фестиваль «Дорогами Победы». Проект будет посвящен 83-й годовщине Победы в Курской битве, сообщили в правительстве региона.

В программе будут футбольный турнир с участием 12 команд, открытая тренировка от профессиональных футболистов, а также методическая сессия для тренеров. Участники посетят мемориал «Курская битва» в Понырях и примут участие в вечере памяти, познакомятся с историями героев Великой Отечественной войны.

Гости фестиваля посмотрят документальный фильм «Операция «Поток». Он рассказывает о событиях, связанных с освобождением курской Суджи. Для детей пройдет выставка «Опасные предметы». Там специалисты покажут самодельные взрывные устройства, которые нашли в курском приграничье.

Участникам расскажут, как опасные предметы маскируют под обычные бытовые вещи и что делать при их обнаружении.