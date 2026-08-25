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НовостиОбщество25 августа 2026 7:20

В Курской области потеплеет до +25

Осадков не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе прогнозируют теплую и сухую погоду

В регионе прогнозируют теплую и сухую погоду

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

25 августа в Курской области будет преимущественно без осадков. Ветер синоптики прогнозируют западной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-7000 метров. Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но существует чрезвычайная пожарная опасность: на юге области местами сохранится пятый класс пожарной опасности. Ранее КП сообщила, какая погода будет в Курской области на этой рабочей неделе.