В Курской области потеплеет до +25

В регионе прогнозируют теплую и сухую погоду Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

25 августа в Курской области будет преимущественно без осадков. Ветер синоптики прогнозируют западной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-7000 метров. Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но существует чрезвычайная пожарная опасность: на юге области местами сохранится пятый класс пожарной опасности. Ранее КП сообщила, какая погода будет в Курской области на этой рабочей неделе.