В Курске перезахоронили останки 174 погибших в годы Великой Отечественной войны

В регионе до сих пор поисковики находят свидетельства Второй мировой войны Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске прошла церемония захоронения останков солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в преддверии 83-й годовщины победы в Курской битве.

На курском мемориале «Жертвам фашизма» с воинскими почестями предали земле останки 174 человек. Это два воина из Кореневского и Советского районов Курской области. Их обнаружили поисковики в Волгоградской области и Республике Карелии. Также здесь перезахоронили останки 172 мирных жителей Курска, которые были убиты немецкими оккупантами. Почти половина из них — дети.

С 1 по 11 августа в Знаменской рощи в Курске прошла ежегодная межрегиональная поисковая экспедиция «Без срока давности». За 11 дней поисковики подняли останки 135 мирных жителей, 90 из которых — дети. Всего за годы поисковой работы в регионе обнаружены останки более 4,2 тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве региона.