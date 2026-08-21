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НовостиОбщество21 августа 2026 9:00

К годовщине Победы на Курской дуге на Полугоре пройдет концерт

В общественном пространстве выступит Сюзанна Светличная
Светлана ВОЛКОВА
На все мероприятия на Полугоре вход свободный

На все мероприятия на Полугоре вход свободный

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На Полугоре в Курске 23 августа выступит российская патриотическая исполнительница Сюзанна Светличная, автор песен «Ты живи, моя страна», «Широка река» и «Только держись», а также финалистка Всероссийского проекта «Родники - 2025» Олега Газманова и обладательница музыкальных премий Всероссийского и международного уровней. Об этом сообщили в правительстве региона.

Концерт начнется в 17.40.

Курян и гостей города приглашают вас на Полугору посмотреть и послушать концерт в честь 83 годовщины Победы на Курской дуге.

Выступление будет бесплатным.