К годовщине Победы на Курской дуге на Полугоре пройдет концерт

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
На Полугоре в Курске 23 августа выступит российская патриотическая исполнительница Сюзанна Светличная, автор песен «Ты живи, моя страна», «Широка река» и «Только держись», а также финалистка Всероссийского проекта «Родники - 2025» Олега Газманова и обладательница музыкальных премий Всероссийского и международного уровней. Об этом сообщили в правительстве региона.
Концерт начнется в 17.40.
Курян и гостей города приглашают вас на Полугору посмотреть и послушать концерт в честь 83 годовщины Победы на Курской дуге.
Выступление будет бесплатным.