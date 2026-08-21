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НовостиОбщество21 августа 2026 7:52

В Курске разработают эмблему к 1000-летию города

Предложения можно присылать до 15 сентября
Светлана ВОЛКОВА
Тысячелетие Курска отметят в 2032 году

Тысячелетие Курска отметят в 2032 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тысячелетие Курска отметят через шесть лет, в 2032 году. Правительство региона предлагает разработать к этой дате главный визуальный символ праздника.

Планируется, что этот символ должен стать поистине всенародным. Поэтому неравнодушных курян призывают присоединиться к разработке логотипа.

Желающие могут присылать свои идеи, эскизы, проекты. Возможно, именно ваша задумка ляжет в основу символа тысячелетия одного из древнейших городов России.

Предложения ждут на почту kurs_k1000@mail.ru до 15 сентября.