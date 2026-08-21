В Курске разработают эмблему к 1000-летию города

Тысячелетие Курска отметят в 2032 году Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тысячелетие Курска отметят через шесть лет, в 2032 году. Правительство региона предлагает разработать к этой дате главный визуальный символ праздника.

Планируется, что этот символ должен стать поистине всенародным. Поэтому неравнодушных курян призывают присоединиться к разработке логотипа.

Желающие могут присылать свои идеи, эскизы, проекты. Возможно, именно ваша задумка ляжет в основу символа тысячелетия одного из древнейших городов России.

Предложения ждут на почту kurs_k1000@mail.ru до 15 сентября.