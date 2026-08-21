Курян предупредили о сильной жаре 21 августа

Средний климатически фон превысит норму почти на десять градусов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 августа в Курской области будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер синоптики прогнозируют западной четверти, днем 9-14 метров в секунду. Температура составит днем 29-34°. Местами будет стоять сильная жара до 35 градусов.

Метеорологическая дальность видимости по прогнозу составит 3000-5000 метров.

По прогнозу ГУ МЧС региона, днем 21-22 августа местами по Курской области будет опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура составит 35 градусов. Средний фон будет превышать в регионе климатическую норму на 6-9 градусов.