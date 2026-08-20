В Курской области накрыли сеть притонов

Дело передали в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники регионального УМВД завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Белгородской области. Женщину обвиняют в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

Преступная деятельность была пресечена в апреле этого года оперативниками управления уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские одновременно накрыли два заведения в разных районах Курской области, где круглосуточно оказывали интимные услуги.

Следствие установило, что фигурантка арендовала помещения и целенаправленно привлекала к работе девушек из других регионов. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, деньги и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Участницы, оказывавшие интимные услуги, привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ, пояснили в УМВД по Курской области.