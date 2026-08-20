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НовостиПроисшествия20 августа 2026 12:59

В центре Курска самокатчик избил инспектора ГАИ

На помощь пострадавшему полицейскому пришла курянка
Ольга ДАНИЛОВА

В УМВД региона рассказали, что мужчина на самокате избил в центре Курска инспектора ГАИ.

- Нападавший, подъехав к сотруднику ГАИ на самокате, нанес ему удары по голове, - сообщили в полиции.

Курянка Наталья Хлыстова вместе с другими очевидцами приняла меры по пресечению противоправных действий. Но нападавший скрылся.

Наталья оказала помощь пострадавшему сотруднику полиции. Ее паспорт в результате этого инцидента оказался залит кровью. По распоряжению руководителя полиции Курска документ женщине заменили в течение суток бесплатно. Также Наталье вручили благодарственное письмо.