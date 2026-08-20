Курянин спас на Стрелецком озере тонущего мальчика

В полиции отметили мужественный поступок Григория Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Благодарственное письмо УМВД по Курску получил Григорий Тестов.

Мужчина в конце июля спас тонущего мальчика в Курске. ЧП произошло на Стрелецком озере.

- Благодаря своевременным и решительным действиям Григория 11 летний мальчик остался жив, - рассказали в полиции региона.

Сейчас спасенный ребенок все еще проходит лечение. Медики принимают необходимые меры для восстановления его здоровья. Но жизни мальчика уже ничего не угрожает.

В УМВД отметили, что активная гражданская позиция, а также готовность прийти на помощь в критической ситуации заслуживают особого уважения. Особенно на фоне тенденции фиксировать ЧП на видео вместо оказания реальной помощи.