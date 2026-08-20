В Курске УК обязали привести лифт в порядок

Лифт привели в порядок после жалобы в контролирующие органы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска по поступившей информации вместе со специалистами Верхне-Донского управления Ростехнадзора проверили исполнение закона при содержании и эксплуатации лифтового оборудования в одном из МКД.

Выяснилось, что в лифте не работает аварийное освещение кабины, нет специальных защитных ковриков для безопасного доступа персонала. Кроме того, проверяющие сделали замечания к техсостоянию и эксплуатации лифтового оборудования.

После проверки УК привела лифт в соответствие с нормативными требованиями.

Ответственное должностное лицо управляющей компании привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов. Сотрудник компании получил предупреждение, рассказали в прокуратуре.