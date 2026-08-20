20 августа в Курской области будет до +28

Днем в регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

20 августа в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, днем усилится до 8–13 метров в секунду. Температурный фон прогнозируют комфортный: , днем воздух прогреется до +23…+28 °C. Видимость составит три-пять километров.

Опасных метеорологических явлений, по данным МЧС региона, не ожидается.

Из-за износа инженерных сетей в большинстве районов области сохраняется риск аварий на линиях электропередач и связи, а также возможны кратковременные перебои в работе систем жизнеобеспечения.