Курянка сняла с карты знакомого более 300 тысяч рублей

Женщине дали условный срок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2024 года 74-летний житель Суджанского района Курской области был эвакуирован в пункт временного размещения (ПВР) в Фатеже. Там он познакомился с 34-летней Анной, дочерью своей знакомой. Женщина предложила пенсионеру переехать к ней в слободу Белая Беловского района, и он согласился. Мужчина передал ей свою банковскую карту на хранение, но разрешения на пользование деньгами, по его словам, не давал.

В суде женщина заявила, что считала траты с карты правомерными: по ее мнению, раз пенсионер жил в ее семье, она имела право распоряжаться его деньгами. Женщина регулярно снимала деньги, не ставя владельца в известность, рассказали в суде.

В ноябре 2025 года, когда пенсионер переехал к родственникам в Белгородскую область, выяснилось, что за год проживания у знакомой с его счета исчезло более 300 тысяч рублей. В суде мужчина сказал, что давал женщине наличные на продукты и бытовые нужды, а карту доверял лишь на хранение.

Беловский районный суд признал курянку виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ей назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.