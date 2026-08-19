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НовостиЗдоровье19 августа 2026 13:02

Куряне смогут бесплатно проверить здоровье на Полугоре

Акция состоится 22 августа
Светлана ВОЛКОВА
Курянам предложат пройти ряд исследований на Полугоре

Курянам предложат пройти ряд исследований на Полугоре

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В эту субботу, 22 августа, жители Курска на Полугоре смогут проверить свое здоровье. Акцию проводит Министерство здравоохранения Курской области вместе с городским комитетом культуры и туризма.

Мероприятие начнется в три часа дня и продлится до семи вечера. В это время на Полугоре можно бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти биоимпедансометрию, то есть оценить состав тела - соотношение жировой, мышечной и костной ткани, уровень гидратации, а также измерить рост и вес с расчетом индекса массы тела.

Также куряне смогут оценить функцию внешнего дыхания (ФВД) и экспресс-методом проверить уровень глюкозы и холестерина в крови. Людям предложат пройти анкетирование для выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

Углубленно консультировать здесь будут врачи Центра здоровья.

Кроме того, для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой помощи. Участники акции получат информационные памятки с практическими советами по укреплению здоровья.

Как сообщил в правительстве региона, мероприятие состоится при любой погоде. Вход свободный. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.