Курская область впервые экспортировала технический свиной жир в Республику Корея

Предприятие-отправитель аттестовано на экспорт мяса и мясной продукции Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первая партия объемом 20 тонн была отправлена под контролем регионального управления Россельхознадзора. Предприятие-производитель уже имеет аккредитацию на поставки мясной продукции в страны ЕАЭС и Персидского залива, сообщили в ведомстве.

Развитие экспорта — ключевая задача регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»). С начала года из Курской области на внешние рынки было отгружено уже более 2,5 тысячи тонн технического свиного жира.