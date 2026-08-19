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НовостиДеловой Курск19 августа 2026 12:19

Курская область впервые экспортировала технический свиной жир в Республику Корея

С начала года из Курской области на внешние рынки отгружено более 2,5 тысячи тонн технического свиного жира
Светлана ВОЛКОВА
Предприятие-отправитель аттестовано на экспорт мяса и мясной продукции

Предприятие-отправитель аттестовано на экспорт мяса и мясной продукции

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первая партия объемом 20 тонн была отправлена под контролем регионального управления Россельхознадзора. Предприятие-производитель уже имеет аккредитацию на поставки мясной продукции в страны ЕАЭС и Персидского залива, сообщили в ведомстве.

Развитие экспорта — ключевая задача регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»). С начала года из Курской области на внешние рынки было отгружено уже более 2,5 тысячи тонн технического свиного жира.