Житель Курска отправится в колонию за поножовщину на почве ревности

Приговор пока не вступил в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Курска вынес приговор 42-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в марте 2026 года. Во время застолья с супругой и их общим знакомым хозяин квартиры приревновал гостя. В ходе ссоры нетрезвый мужчина схватился за кухонный нож и ударил оппонента в грудь.

44-летний мужчина получил проникающее ранение, повлекшее повреждение диафрагмы и артерии. Мужчина потерял много крови и перенес геморрагический шок, однако врачам удалось спасти его жизнь.

Суд приговорил курянина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.