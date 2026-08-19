В Курске пройдет полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск»

Мероприятие состоится на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курян приглашают принять участие в полумарафоне памяти экипажа АПРК «Курск».

Как сообщили в мэрии города, 5 сентября в парке имени 50 летия ВЛКСМ («Боева дача») пройдет ежегодный чемпионат Курска по легкоатлетическому полумарафону. Он посвящен памяти экипажа АПРК «Курск». Принять участие в мероприятии могут все желающие, как профессионалы, так и любители.

Этот полумарафон – традиционный для города. Его история начинается с 2001 года. Это не просто спортивное состязание, но дань уважения и памяти погибшим на АПРК "Курск" подводникам.

В этом году на полумарафоне будут представлены четыре дисциплины: 1400 метров, 3 км, 10 км и 21,1 км.