Часовню, поврежденную при атаке ВСУ под Курском, занесли в "Белую книгу"

Поврежденная в результате атаки ВСУ часовня, что на улице Карла Либкнехта в Рыльске, внесена в «Белую книгу объектов культурного наследия Курской области».

Здание было построено по инициативе Рыльского мещанского общества в память о чудесном спасении императорской семьи Александра III во время крушения царского поезда в конце 19 века.

Часовня была приписана к Успенскому кафедральному собору. Ежегодно здесь проходили крестные ходы. По предварительным данным, в результате атаки были повреждены стены и свод, а также разрушены декоративные элементы фасада.

С декабря 2024 года Правительство Курской области совместно с ВООПИК и Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ создали «Белую книгу объектов культурного наследия Курской области». Это реестр памятников, пострадавших в приграничных районах Курской области. Сейчас в книгу внесена информация о 81 объекте культурного наследия. Как минимум восемь из них уничтожены или серьезно разрушены, отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Планируется, что каждый пострадавший объект культурного наследия в регионе будет восстановлен.