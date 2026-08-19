Почти треть организаций Курской области оказались убыточными

За 2025 год сальдированный финансовый результат организаций Курской области составил только 44,6% к 2024 году Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным бухгалтерской отчетности за прошлый год сальдированный финансовый результат курских организаций без учета субъектов малого предпринимательства) составил 46952,6 млн рублей. Это всего 44,6 процента к 2024 году.

С прибылью год завершили только 68,1 процента организаций, выручив 66743,1 млн рублей. Из общего объема прибыли наибольшую долю получили организации обрабатывающих производств (38,0%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,9%), торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (10,1%) и строительства (8,3%).

Убыточными по итогам года оказались 31,9% организаций. Общая сумма убытков - 19790,5 млн рублей. Основная часть этой суммы приходилась на организации обрабатывающих производств (33,5%), а также добычи полезных ископаемых (29,0%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (21,6%).

Данные бухгалтерской отчетности были получены с использованием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России, отметили в ведомстве.