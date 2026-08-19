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НовостиЭкономика19 августа 2026 7:25

Почти треть организаций Курской области оказались убыточными

Курскстат обнародовал финансовые результаты прошлого года без учета малых предприятий
Светлана ВОЛКОВА
За 2025 год сальдированный финансовый результат организаций Курской области составил только 44,6% к 2024 году

За 2025 год сальдированный финансовый результат организаций Курской области составил только 44,6% к 2024 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным бухгалтерской отчетности за прошлый год сальдированный финансовый результат курских организаций без учета субъектов малого предпринимательства) составил 46952,6 млн рублей. Это всего 44,6 процента к 2024 году.

С прибылью год завершили только 68,1 процента организаций, выручив 66743,1 млн рублей. Из общего объема прибыли наибольшую долю получили организации обрабатывающих производств (38,0%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,9%), торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (10,1%) и строительства (8,3%).

Убыточными по итогам года оказались 31,9% организаций. Общая сумма убытков - 19790,5 млн рублей. Основная часть этой суммы приходилась на организации обрабатывающих производств (33,5%), а также добычи полезных ископаемых (29,0%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (21,6%).

Данные бухгалтерской отчетности были получены с использованием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России, отметили в ведомстве.