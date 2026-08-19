19 августа в Курской области воздух прогреется до +25

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
19 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер будет западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура днем 20-25°.
Метеорологическая дальность видимости составит 3000-7000 метров.
Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.
В большинстве районов Курской области по данным ГУ МЧС сохраняется вероятность возникновения ЧС местного характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.