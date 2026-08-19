Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2026 6:09

19 августа в Курской области воздух прогреется до +25

Осадков нет в прогнозе
Ольга ДАНИЛОВА
Днем в регионе будет тепло

Днем в регионе будет тепло

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер будет западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости составит 3000-7000 метров.

Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

В большинстве районов Курской области по данным ГУ МЧС сохраняется вероятность возникновения ЧС местного характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.