В Курске суд обязал УК отремонтировать фасад дома

Суд признал, что разрушающийся фасад угрожает окружающим Фото: Из архива КП..

Суд обязал управляющую компанию отремонтировать фасад многоквартирного дома в Железногорске Курской области.

Собственник нежилого помещения обратился в суд с иском к управляющей компании и потребовал привести фасад здания в надлежащее состояние. Истец указал, что из-за бездействия УК штукатурка разрушилась, а на внешних и внутренних стенах появились трещины.

Представитель ответчика возражал против требований, аргументируя это тем, что ремонт фасада относится к капитальному, а значит, требует решения общего собрания собственников, которого не было.

Но суд установил, что текущее состояние фасада в границах нежилого помещения истца угрожает безопасности людей. На основании заключения судебной экспертизы суд обязал управляющую компанию сделать ремонт.

Решение суда в законную силу пока не вступило.