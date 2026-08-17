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НовостиПроисшествия17 августа 2026 11:02

В Курске пьяный водитель въехал в остекление ТЦ

С виновника ДТП компания требует полмиллиона рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Суд принял иск к произовдству

Суд принял иск к произовдству

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «Корпорация «ГРИНН» требует с виновника ДТП в качестве компенсации ущерба полмиллиона рублей

Иск поступил в Ленинский районный суд Курска. Как сообщили в суде, ДТП произошло в торговом центре, что на улице Маркса, 68. Пьяный водитель на автомобиле въехал в остекление лифт-холла здания и повредил его.

Вызванный наряд ГИБДД установил, что водитель, выезжая с парковочного места, врезался в остекление. При этом он был пьян.

Новый дверной блок с доставкой и монтажом обошелся компании в полмиллиона рублей. Эту сумму хотят взыскать с виновника.

Иск принят к производству.