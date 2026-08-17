Под Курском два работника требуют с частной фирмы 2, 5 миллиона рублей

В прокуратуру Мантуровского района обратились двое работников коммерческой организации с жалобой на невыплату заработной платы.

Проверка показала, что с декабря 2025 по июнь 2026 года заявители не получали зарплату, из-за чего перед ними возник долг свыше 1,4 млн рублей.

Сейчас в суд поступили иски о взыскании задолженности и компенсации за задержку выплат. Общая сумма заявленных требований составила 2,5 млн рублей. Рассмотрение исков и фактическое восстановление прав граждан находятся на контроле прокуратуры, рассказали в ведомстве.