Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика17 августа 2026 10:31

Под Курском два работника требуют с частной фирмы 2, 5 миллиона рублей

Долг по зарплате образовался за полгода
Ольга ДАНИЛОВА

В прокуратуру Мантуровского района обратились двое работников коммерческой организации с жалобой на невыплату заработной платы.

Проверка показала, что с декабря 2025 по июнь 2026 года заявители не получали зарплату, из-за чего перед ними возник долг свыше 1,4 млн рублей.

Сейчас в суд поступили иски о взыскании задолженности и компенсации за задержку выплат. Общая сумма заявленных требований составила 2,5 млн рублей. Рассмотрение исков и фактическое восстановление прав граждан находятся на контроле прокуратуры, рассказали в ведомстве.